В Новомосковске внедорожник сбил ограждение и врезался в магазин

Фото: "ЧП Новомосковск"

Утром в Новомосковске около автосалона NISSAN на улице Мира внедорожник протаранил забор и врезался в пункт выдачи интернет-магазина OZON. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Виновник происшествия бросил машину в ста метрах от места ДТП и скрылся.

В настоящее время местная Госавтоинспекция проводит административное расследование. Водителя внедорожника разыскивают.

Кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП просьба связаться с дежурной частью ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску по телефону 8(48762)6-22-73.