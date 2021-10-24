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Происшествия24 октября 2021 15:36

В Новомосковске внедорожник сбил ограждение и врезался в магазин

Виновник происшествия скрылся с места ДТП
Елена Иргиз
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Фото: "ЧП Новомосковск"

Фото: "ЧП Новомосковск"

Утром в Новомосковске около автосалона NISSAN на улице Мира внедорожник протаранил забор и врезался в пункт выдачи интернет-магазина OZON. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Виновник происшествия бросил машину в ста метрах от места ДТП и скрылся.

В настоящее время местная Госавтоинспекция проводит административное расследование. Водителя внедорожника разыскивают.

Кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП просьба связаться с дежурной частью ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску по телефону 8(48762)6-22-73.