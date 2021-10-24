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Общество24 октября 2021 10:28

В Туле детей возил автобус, не прошедший техосмотр

На водителя транспортного средства составили четыре протокола
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники тульской Госавтоинспекции проверили автобус, который возил организованные группы детей.

При проверке выяснилось, что диагностическая карта транспортного средства, подтверждающая прохождение техосмотра, была поддельная. Таким образом, водитель возил детей на машине, возможно, имеющей неисправности. Мужчину задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, на водителя также составили 4 административных протокола за управление автобусом без прохождения техосмотра и за перевозку людей на машине с неисправностями.