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Происшествия24 октября 2021 9:36

За кражу косметики мужчина из Новомосковска проведет 6 месяцев в колонии

Местный житель уже был ранее судим за мелкое хищение
Елена Иргиз
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Житель Новомосковска проведет полгода в колонии

Житель Новомосковска проведет полгода в колонии

Фото: Алексей ФОКИН

Новомосковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина обвинялся в краже.

Как было установлено в ходе судебного следствия, ранее судимый за мелкое хищение местный житель был в магазине «Магнит Косметик Конформация» и украл с витрины 3 туши общей стоимостью в1545 руб. После этого мужчина вышел из магазина и распорядился украденным в личных целях.

Суд признал обвиняемого виновным в краже и приговорил его к 6 месяцам колонии строгого режима. Осужденного арестовали в зале суда.