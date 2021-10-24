За кражу косметики мужчина из Новомосковска проведет 6 месяцев в колонии

Житель Новомосковска проведет полгода в колонии
Фото: Алексей ФОКИН
Новомосковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина обвинялся в краже.
Как было установлено в ходе судебного следствия, ранее судимый за мелкое хищение местный житель был в магазине «Магнит Косметик Конформация» и украл с витрины 3 туши общей стоимостью в1545 руб. После этого мужчина вышел из магазина и распорядился украденным в личных целях.
Суд признал обвиняемого виновным в краже и приговорил его к 6 месяцам колонии строгого режима. Осужденного арестовали в зале суда.