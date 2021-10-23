В Туле на Пролетарской набережной сгорел дом

Фото: Евлампия Тютюрина

Рано утром 22 октября в Туле сгорел дом на Пролетарской набережной. Сообщение пожарным поступило около 4:41.

К месту происшествия выехали 8 пожарных расчетов и автолестница. Огонь повредил обрешетку кровли по всей площади и она обрушилась на площади в 20 кв. м. Также второй этаж дома весь выгорел изнтури, 3 кв. м. пола прогорели. Кроме этого, у соседнего дома оплавился сайдинг, фронтон и пластиковая вытяжка, а также лопнуло пластиковое окно.

Пострадавших на пожаре нет. По сообщениям очевидцев, хозяев дома вовремя разбудила собака, и они успели выбежать. Причины возгорания выясняются.