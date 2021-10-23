Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Веденина

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Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

Напомним, что прославленный лыжник скончался вчера, 22 октября, на 81 году жизни.

Глава региона выразил глубокие соболезнования его родным и близким. По его словам, Вячеслав Петрович был выдающимся человеком, настоящим патриотом, посвятившим всю свою жизнь развитию спорта.

«Для всех нас Вячеслав Петрович был и остается настоящей легендой лыжного спорта, гордостью Тульской области. Добрую память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», - отметил Алексей Дюмин.