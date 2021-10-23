Кто проследит за порядком в Туле 23 октября

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители администрации.

Сегодня, 23 октября, дежурный – начальник управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Валерий Дорожкин.

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного городского телефона).