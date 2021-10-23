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Общество23 октября 2021 11:38

Кто проследит за порядком в Туле 23 октября

В городе круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
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В случае любой чрезвычайной ситуации туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители администрации.

Сегодня, 23 октября, дежурный – начальник управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Валерий Дорожкин.

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного городского телефона).