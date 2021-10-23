В Туле бравшего взятки сотрудника колонии посадили на 6 лет

Мужчину обвиняли в превышении должностных полномочий и получении взятки Фото: Алексей ФОКИН

Тульский суд осудил бывшего 27-летнего сотрудника исправительной колонии. Мужчину обвиняли в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как установило следствие, в сентябре 2020 года в Щекинском районе обвиняемый, будучи оперуполномоченным оперативного отдела федерального казенного учреждения «Исправительная колония №7» УФСИН России по Тульской области, договорился с осужденным, что передаст ему мобильный телефон. За это мужчина попросил у отбывающего наказание мобильный телефон за 52 тысячи рублей и две пары наушников, стоимостью около 20 тысяч рублей. В сентябре 2020 года заключенный из служебного кабинета сотрудника колонии заказал мобильник для себя и наушники для обвиняемого, а в октябре того же года таким же образом приобрел для подсудимого и телефон.

Эти вещи послужили взяткой, после получения которой бывший сотрудник принес на территорию колонии мобильный телефон и передал осужденному.

Суд приговорил 27-летнего мужчину к 6 годам колонии общего режима добавив к наказанию штраф в пятикратном размере взятки - в 370 365 тыс. рублей, лишив при этом специального звания и права занимать должности на три года.