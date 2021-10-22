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Общество22 октября 2021 17:27

В Тульском экзотариуме пополнение сов-сипух

Это второе потомство, сов-сипух, выведенное в стенах тульского зоопарка
Источник:kp.ru
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Это второе потомство, сов-сипух, выведенное в стенах тульского зоопарка

Это второе потомство, сов-сипух, выведенное в стенах тульского зоопарка

Фото: материалы пресс-служб

Семья сов-сипух, проживающая в старом здании Тульского экзотариума, увеличилась на три персоны. Сегодня родители, наконец, дали возможность заснять малышей. До этого момента атаковали всех, кто приближался к гнезду, защищая птенцов и кидались на технику. Совятам примерно месяц. Где-то через полтора-два месяца у посетителей появится шанс их увидеть, птенцы будут учиться летать.

Когда совята окрепнут и смогут обходиться без заботы старших птиц зоотехники их окольцуют и подготовят к передаче в другие зоопарки.

Это второе потомство, сов-сипух, выведенное в стенах тульского зоопарка.