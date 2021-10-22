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Общество22 октября 2021 17:23

Тульские спасатели обезвредили крупный артиллерийский снаряд

Его нашли в Арсеньевском районе
Елена Иргиз
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели ликвидировали боеприпас. Крупный артиллерийский снаряд калибром 105 мм нашли в деревне Часовня Арсеньевского района.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области быть осторожными при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда, не подходить к нему близко, не трогать и немедленно вызывать полицию или службу спасения.

В случае любого ЧП звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".