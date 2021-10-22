Тульские спасатели обезвредили крупный артиллерийский снаряд

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели ликвидировали боеприпас. Крупный артиллерийский снаряд калибром 105 мм нашли в деревне Часовня Арсеньевского района.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области быть осторожными при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда, не подходить к нему близко, не трогать и немедленно вызывать полицию или службу спасения.

В случае любого ЧП звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".