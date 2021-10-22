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Общество22 октября 2021 15:56

Туляки сообщают об упавших на автомобили деревьях

Ранее МЧС предупреждало жителей области об опасности усиления ветра
Источник:kp.ru
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Ранее МЧС предупреждало жителей области об опасности усиления ветра

Ранее МЧС предупреждало жителей области об опасности усиления ветра

Фото: СОЦСЕТИ

На пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской в Туле сухое дерево упало на припаркованный автомобиль. Об этом сообщают очевидцы. Водитель вызвал полицию и позвонил в администрацию.

Чуть больше повезло автовладельцу из города Донсокй. Социальные сети делятся снимками дерева, упавшего в нескольких метрах от припаркованной машины.

Ранее мы сообщали, что по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Такая погода продержится до позднего вечера 22 октября.