Туляки сообщают об упавших на автомобили деревьях

Ранее МЧС предупреждало жителей области об опасности усиления ветра Фото: СОЦСЕТИ

На пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской в Туле сухое дерево упало на припаркованный автомобиль. Об этом сообщают очевидцы. Водитель вызвал полицию и позвонил в администрацию.

Чуть больше повезло автовладельцу из города Донсокй. Социальные сети делятся снимками дерева, упавшего в нескольких метрах от припаркованной машины.

Ранее мы сообщали, что по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Такая погода продержится до позднего вечера 22 октября.