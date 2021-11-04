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Общество4 ноября 2021 19:29

Туляки возложат цветы на площади Победы

С 6 по 9 декабря в Туле запланировано проведение 25-го Слета Городов-Героев
Источник:kp.ru
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С 6 по 9 декабря в Туле запланировано проведение 25-го Слета Городов-Героев

С 6 по 9 декабря в Туле запланировано проведение 25-го Слета Городов-Героев

Фото: Алексей ФОКИН

7 декабря туляки планируют возложить цветы и гирлянды на площади Победы и к стеле «Тула Город-Герой» на Славянском бульваре. Такие данные ранее озвучили на оргкомитете по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию обороны Тулы в Великой Отечественной войне.

Напомним, с 6 по 9 декабря в Туле запланировано проведение 25-го Слета Городов-Героев. Его участниками станут представители ветеранских организаций из городов-героев Ленинграда, Москвы, Севастополя, Волгограда, Киева, Одессы, Керчи, Новороссийска, Минска, Мурманска, Смоленска и Брестской крепости. Гости будут приглашены на основные общегородские мероприятия.

К памятным событиям приурочены различные мероприятиях военно-патриотической направленности, спортивные мероприятия и просветительские встречи.