В Туле пройдет Слет Городов-Героев

Его участниками станут представители ветеранских организаций Фото: Алексей ФОКИН

С 6 по 9 декабря в Туле запланировано проведение 25-го Слета Городов-Героев. Его участниками станут представители ветеранских организаций из городов-героев Ленинграда, Москвы, Севастополя, Волгограда, Киева, Одессы, Керчи, Новороссийска, Минска, Мурманска, Смоленска и Брестской крепости. Гости будут приглашены на основные общегородские мероприятия.

Информацию озвучили на оргкомитете по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию обороны Тулы в Великой Отечественной войне.

К памятным событиям приурочены различные мероприятиях военно-патриотической направленности, спортивные мероприятия и просветительские встречи.