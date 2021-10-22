В Туле запретят проезд по Демидовскому мосту

Движение будет ограничено с воскресенья, 24 октября Фото: Алексей ФОКИН

Движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, будет ограничено с воскресенья, 24 октября.

Это связано с началом капитального ремонта сооружения.

На время ограничения в городе вводится временная схема движения общественного транспорта.

Изменится маршрут трамваев №№ 6, 10, 15. Они пойдут через улицу Советскую.

Автобусы большого класса маршрутов № 21 «Малые Гончары - Щегловская Засека» и № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер» будут также проезжать через ул. Советскую, Чулковский мост и ул. Пролетарскую.

Добавлены дополнительные автобусы среднего класса на маршруты №№ 21, 16 и № 162-К «Тула - пос. Обидимо».

Движение автобусов маршрута № 64 «ул. Железнодорожная - ул. Токарева - Детская областная больница» будет осуществляться без изменений.