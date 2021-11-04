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Звезды4 ноября 2021 12:06

Туляков приглашают на мультимедийную выставку, посвященную битве за Москву

До 7 ноября туляки и гости города узнают о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Георгия Жукова
Источник:kp.ru
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До 7 ноября туляки и гости города узнают о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Георгия Жукова

До 7 ноября туляки и гости города узнают о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Георгия Жукова

Фото: материалы пресс-служб

Передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги» продолжает работу в Тульском кремле. Она приурочена к 80-летию Битвы за Москву.

Выставка рассказывает о героях Великой Отечественной войны – известных и забытых.

До 7 ноября туляки и гости города узнают о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Георгия Жукова. Многие технические решения реализованы впервые.

8 ноября экспозиция будет выставлена в Калуге и Тамбове. Вход свободный.