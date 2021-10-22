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Общество22 октября 2021 14:42

В тульском Заречье появятся новые штурвал и якоря

Такую композицию установят около памятника командиру крейсера «Варяг» Всеволоду Рудневу
Елена Иргиз
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Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

В тульском Заречье разместят новую композицию - штурвал и якоря. Их поставят около памятника командиру крейсера «Варяг» Всеволоду Рудневу, сообщает городская администрация.

Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Напомним, что старые были убраны во время капитального ремонта улицы Октябрьской. Их планировали вернуть после завершения работ, однако, оценив внешний вид старой композиции, приняли решение заменить ее на новую.

Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Новые якоря и штурвал должны стать настоящим арт-объектом, заверяют представители администрации. Основную часть работ по плану должны выполнить в течение недели.