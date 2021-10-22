Тулякам в мультимедийном формате расскажут о войне

В областном центре начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги» Фото: материалы пресс-служб

В атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги». Она приурочена к 80-летию Битвы за Москву.

Выставка рассказывает о героях Великой Отечественной войны – известных и забытых.

Туляки и гости города узнают о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Георгия Жукова. Многие технические решения проекта реализованы впервые.

Ознакомиться с выставкой можно до 7 ноября. Затем экспозиция будет выставлена в Калуге и Тамбове. Вход свободный.