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Звезды22 октября 2021 14:41

Тулякам в мультимедийном формате расскажут о войне

В областном центре начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги»
Источник:kp.ru
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В областном центре начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги»

В областном центре начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги»

Фото: материалы пресс-служб

В атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги». Она приурочена к 80-летию Битвы за Москву.

Выставка рассказывает о героях Великой Отечественной войны – известных и забытых.

Туляки и гости города узнают о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Георгия Жукова. Многие технические решения проекта реализованы впервые.

Ознакомиться с выставкой можно до 7 ноября. Затем экспозиция будет выставлена в Калуге и Тамбове. Вход свободный.