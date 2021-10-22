Тулякам в мультимедийном формате расскажут о войне

В областном центре начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги»
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В атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля начала работать передвижная мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги». Она приурочена к 80-летию Битвы за Москву.
Выставка рассказывает о героях Великой Отечественной войны – известных и забытых.
Туляки и гости города узнают о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Георгия Жукова. Многие технические решения проекта реализованы впервые.
Ознакомиться с выставкой можно до 7 ноября. Затем экспозиция будет выставлена в Калуге и Тамбове. Вход свободный.