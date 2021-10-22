В Тульской области заблокировали сайт, продающий снюс

При этом на сайт мог зайти кто угодно и так же свободно сделать заказ - в том числе и несовершеннолетний Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заблокировали сайт, на котором продавали так называемый снюс - табачную и никотиносодержащую продукцию для жевания, сосания. Приобрести продукт предлагалось дистанционно на странице интернет-магазина.

При этом на сайт мог зайти кто угодно и так же свободно сделать заказ - в том числе и несовершеннолетний.

Страницу в интернете выявила проверка Роспотребнадзора. Ведомоство подало административный иск в суд с требованием признать данную информацию запрещенной. Суд с иском Роспотребнадзора согласился. В настоящее время сайт заблокирован.