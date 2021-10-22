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Общество22 октября 2021 12:47

Подросток из Тулы купил машину без ведома родителей и ездил на ней по городу без прав

На 17-летнего парня составлены 4 административных протокола
Источник:kp.ru
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На 17-летнего парня составлены 4 административных протокола

На 17-летнего парня составлены 4 административных протокола

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские поймали подростка, который приобрел автомобиль и ездил на нем по городу без прав. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

Молодой человек купил машину и передвигался на ней по городу без ведома родителей. На 17-летнего парня составлены 4 административных протокола - неисполнение обязанностей по страхованию и регистрации транспортного средства, невыполнение требований сотрудника полиции, управление автомобилем без прав. Машину увезли на штрафстоянку.

Административные материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. К ответственности, вероятно, будут привлечены родители.