В Тульской области участились антиковидные рейды

За минувшие 3 недели сотрудники надзорного ведомства составили 4 административных протокола на магазины Фото: Алексей ФОКИН

Рейды по выявлению коронавирусных нарушений участились в магазинах региона. За минувшие 3 недели сотрудники надзорного ведомства составили 4 административных протокола на магазины. Проверку прошли более 70 объектов торговли.

По правилам, установленным Роспотребнадзором, контактные поверхности в торговых точках необходимо дезинфицировать каждые 2 часа, продавцы проходят процедуру термометрии, на прилавках должны быть маски для посетителей, на пол нанесена разметка социальной дистанции.

Эпидемиологи отмечают, что магазины остаются одним из самых вероятных мест, где может произойти заражение COVID-19.

Проверяют не только владельцев и продавцов, но и посетителей торговых лавок. Нарушение коронавирусных предписаний грозит штрафом до 40 тысяч рублей. Точную сумму определяет суд.