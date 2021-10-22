Сотрудник телефонной компании из Тульской области отправился в колонию за продажу данных абонентов

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 1 году 8 месяцам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

Киреевский районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника телефонной компании. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Начальник офиса продаж телефонной компании в период с 3 по 16 октября 2020 года скопировал персональные данные абонентов «МТС» без их согласия и за материальное вознаграждение передал их неустановленному лицу, чем незаконно разгласил охраняемые законом сведения. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Считая назначенное наказание чрезмерно суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.