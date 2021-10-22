Семилетняя девочка госпитализирована после ДТП под Тулой

35-летний водитель «Renault Fluence», по предварительной информации, не уступил дорогу «ВАЗ 21150»

Авария произошла вечером 21 октября на 5-ом километре автодороги «Узловая – Богородицк».

35-летний водитель «Renault Fluence», по предварительной информации, не уступил дорогу «ВАЗ 21150», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

В результате ДТП пассажир «ВАЗ», женщина 1977 года рождения, от полученных травм скончалась. Водитель «ВАЗа» и девочка 2014 года рождения, которая находилась на пассажирском сидении, госпитализированы с различными травмами.

Ребенок, отметим, находился в детском кресле.