Обработаны сквер и набережная Тулы: в области продолжается дезинфекция общественных пространств

Используется раствор определенной концентрации, уничтожающей все микробы, но не наносящий вреда людям и животным Фото: материалы пресс-служб

В Туле и области сотрудники МЧС продолжают дезинфекцию общественных пространств и объектов транспортной инфраструктуры.

Так, ежедневно обрабатывают железнодорожные вокзалы, автовокзалы, скверы, площади, детские площадки, набережные и подобные объекты массового скопления людей. В частности, сегодня, 22 октября, спасатели провели дезинфекцию сквера возле Тульского академического театра драмы и на Казанской набережной.

Дезинфекция проводится при помощи электронных распылителей и мобильных комплексов специальной обработки. Используется раствор определенной концентрации, уничтожающей все микробы, но не наносящий вреда людям и животным. Им обрабатывают тротуарную плитку, скамейки и все поверхности, к которым прикасаются люди.