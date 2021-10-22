Запрет на распоряжение автомобилями побудил туляка заплатить штрафы за нарушения ПДД

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Угроза лишиться права распоряжаться личными автомобилями заставила туляка оплатить задолженности по штрафам ГИБДД. Их у мужчины накопилось 139, и большинство их них - за превышение скорости.

Туляк более сотни раз нарушил правила дорожного движения, но оплачивать штрафы не спешил. Тогда приставам пришлось запретить регистрационные действия в отношении двух принадлежащих должнику автомобилей Mazda и Porsche Cayenne - то есть, запрет на распоряжение данным имуществом.

Узнав о наложенных ограничениях, должник выплатил все штрафы в полном объеме