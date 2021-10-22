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Общество22 октября 2021 11:00

МЧС предупреждает туляков о резком усилении ветра

Спасатели рекомендуют парковать машины вдали от деревьев
Источник:kp.ru
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МЧС России рекомендует парковать машины вдали от деревьев

МЧС России рекомендует парковать машины вдали от деревьев

Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 3 часа на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Такая погода продержится до позднего вечера 22 октября.

Спасатели рекомендуют парковать машины вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций, обходить шаткие строения.

В случае возникновения происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".