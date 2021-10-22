Минимальные взносы на капремонт в Тульской области в 2022 году не увеличатся

Коммунальные тарифы в Тульской области будут утверждены в декабре текущего года. Фото: Алексей ФОКИН

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Тульской области не будут повышать в 2022 году – он останется на уровне текущего года.

Увеличение платы за капремонт на 25% коснется только договоров, заключенных с подрядными организациями на проведение работ. Это связано с подорожанием материалов и оборудования.

Ранее федеральное правительство, напомним, одобрило повышение платы за капремонт в многоквартирных домах. Соответствующее постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации. Ожидается, также рост цен на электроэнергию. Во всех регионах страны она подорожает не более, чем на 5%. Коммунальные тарифы в Тульской области будут утверждены в декабре текущего года.