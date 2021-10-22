Туляков просят помочь опознать тело неизвестного мужчины

Труп обнаружен 15 октября у подъездных путей в Новомосковске Фото: Алексей ФОКИН

Тело неизвестного мужчины обнаружено в городе Новомосковск Тульской области. Об этом сообщает добровольческий поисково - спасательный отряд «Поиск 71».

Мужчина средних лет был одет в голубую рубашку формы РЖД и темные брюки. Труп обнаружен 15 октября у подъездных путей ООО «Готэк-центр» (Комсомольское шоссе, 72). Волонтеры и предохранители просят помощи в опознании тела.

Фото погибшего из этических соображений нами публикуется с закрытым лицом. Однако имеются особые приметы: цистостома (трубка в мочевом пузыре), рост 160-165 см, седые короткие волосы, приплюснутый нос.

Информацию о погибшем можно уточнить по телефонам: 8(902)900 2615 (диспетчер отряда «Поиск71») или 112 (Единая служба спасения).