Тула стала главным куратором проекта «Императорский маршрут»

Куратором маршрута Тульская область пробудет два года.
Фото: материалы пресс-служб
Тульской области передан символ главного куратора национального туристического проекта «Императорский маршрут». Эстафету регион принял от Калуги. Куратором маршрута Тульская область пробудет два года.
В план реализации проекта в регионе вошли фестивали, концерты и спектакли, лекции и семинары, а также инфраструктурные продукты. Основные направления, по которым будет вестись работа:
- «тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера»;
- «дворянский быт и русская охота»;
- «благотворительность, милосердие».
Проект «Императорский маршрут» был создан с целью возрождения основ историко-культурной и духовной составляющей России в период правления Династии Романовых.