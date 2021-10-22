Тула стала главным куратором проекта «Императорский маршрут»

Куратором маршрута Тульская область пробудет два года. Фото: материалы пресс-служб

Тульской области передан символ главного куратора национального туристического проекта «Императорский маршрут». Эстафету регион принял от Калуги. Куратором маршрута Тульская область пробудет два года.

В план реализации проекта в регионе вошли фестивали, концерты и спектакли, лекции и семинары, а также инфраструктурные продукты. Основные направления, по которым будет вестись работа:

- «тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера»;

- «дворянский быт и русская охота»;

- «благотворительность, милосердие».

Проект «Императорский маршрут» был создан с целью возрождения основ историко-культурной и духовной составляющей России в период правления Династии Романовых.