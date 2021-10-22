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Общество22 октября 2021 10:16

Прокуратура Тульской области начала проверку информации о "связывании" пациентов в алексинской больнице

Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях
Источник:kp.ru
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Проверка инфекционного госпиталя поручена межрайонному прокурору

Проверка инфекционного госпиталя поручена межрайонному прокурору

Фото: Алексей ФОКИН

Проверку инфекционного госпиталя в Алексине начала Прокуратура Тульской области. Напомним, скандал разгорелся после публикации в социальных сетях информации о «привязывании» тяжелобольных пациентов к кроватям. Автор поста также рассказала, что пациенты инфекционного отделения вынуждены пить из крана, так как в госпитале нет бутилированной воды.

Представители регионального минздрава пояснили, что кипяченая вода доступна для в бойлере, а фиксация рук больных в тяжелом состоянии необходима, чтобы на фоне гипоксии человек не сдвинул кислородную маску.

Проверка инфекционного госпиталя поручена межрайонному прокурору. О ее результатах станет известно позднее.