Прокуратура Тульской области начала проверку информации о "связывании" пациентов в алексинской больнице

Проверка инфекционного госпиталя поручена межрайонному прокурору Фото: Алексей ФОКИН

Проверку инфекционного госпиталя в Алексине начала Прокуратура Тульской области. Напомним, скандал разгорелся после публикации в социальных сетях информации о «привязывании» тяжелобольных пациентов к кроватям. Автор поста также рассказала, что пациенты инфекционного отделения вынуждены пить из крана, так как в госпитале нет бутилированной воды.

Представители регионального минздрава пояснили, что кипяченая вода доступна для в бойлере, а фиксация рук больных в тяжелом состоянии необходима, чтобы на фоне гипоксии человек не сдвинул кислородную маску.

Проверка инфекционного госпиталя поручена межрайонному прокурору. О ее результатах станет известно позднее.