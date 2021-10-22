Расторгнуть договор о ненужных услугах у жителя Ефремова получилось только через суд

Гражданское дело рассмотрел местный районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Ефремовский районный суд рассмотрел гражданское дело к ООО «Авто-Решение» о защите прав потребителя.

В заявлении истец указал, что при покупке автомобиля HAVAL H6 в кредит заключил с данной организацией договор на оказание консультационных услуг, стоимость которых оценивалась в 100 000 рублей.

По правилам ООО «Авто-Решение», мужчина мог отказаться от данного договора. Для этого в течение 14 дней ему нужно было отправить организации уведомление. Истец так и сделал, так как никаких консультаций не получал и не имел в них никакой необходимости. Однако ответчик не вернул ему деньги. Тогда мужчина обратился в суд с требованием взыскать стоимость услуг, денежную компенсацию морального вреда и предусмотренный законом штраф.

Рассмотрев дело, суд постановил расторгнуть данный договор и обязать ответчика вернуть истцу 100 000 рублей, а также выплатить компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму в 50 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.