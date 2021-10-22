Суд взыскал с администрации Узловского района компенсацию за укус бездомной собаки

Власти Узловского района возместили женщине 10 000 рублей за моральный ущерб
Фото: Алексей ФОКИН
В Узловой женщина по суду получила компенсацию за укус бездомной собаки. В этом местная жительница обвиняла администрацию районную администрацию.
Решение, по которому власти должны были возместить расходы на лечение и моральный ущерб, причиненный женщине, принял суд первой инстанции. Он пришел к выводу, что администрация не выполняла свои обязанности по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Узловская администрация попыталась обжаловать приговор, однако судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда оставила решение без изменений: власти Узловского района возместили женщине 10 000 рублей за моральный ущерб.