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Общество22 октября 2021 9:42

Суд взыскал с администрации Узловского района компенсацию за укус бездомной собаки

От недосмотра местных властей пострадала женщина
Елена Иргиз
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Власти Узловского района возместили женщине 10 000 рублей за моральный ущерб

Власти Узловского района возместили женщине 10 000 рублей за моральный ущерб

Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой женщина по суду получила компенсацию за укус бездомной собаки. В этом местная жительница обвиняла администрацию районную администрацию.

Решение, по которому власти должны были возместить расходы на лечение и моральный ущерб, причиненный женщине, принял суд первой инстанции. Он пришел к выводу, что администрация не выполняла свои обязанности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Узловская администрация попыталась обжаловать приговор, однако судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда оставила решение без изменений: власти Узловского района возместили женщине 10 000 рублей за моральный ущерб.