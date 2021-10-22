Ясногорцы пожаловались на аварийное здание бывшей хирургии, которое портит вид на въезде в город

Здание бывшей хирургии было признано аварийным, но до сих пор к его сносу не приступили Фото: материалы пресс-служб

Жители Ясногорска пожаловались властям на отсутствие благоустройства территории местной областной больницы. Здание бывшей хирургии было признано аварийным, но до сих пор к его сносу не приступили. По словам местных жителей неудобства также доставляет ремонт подъездов к больнице и старое ограждение, которое начали менять.

В правительстве обещали, что аварийное здание на въезде в город будет снесено, а вопрос благоустройства прилегающей к больнице территории отработан. Ремонт подъездной дороги будет включен в план на 2022 год.