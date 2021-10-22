В Суворове местный житель за кражу рельсов и металлических труб заплатит штраф

Мужчина достал из земли четыре фрагмента рельсов и три фрагмента металлических труб общим весом в 150, 284 кг Фото: Алексей ФОКИН

В Суворове мировой судья назначил штраф местному жителю за кражу металлических рельсов и труб.

Как было установлено на суде, в июне 2021 года обвиняемый был в деревне Зябрево Суворовского района. Там он достал из земли четыре фрагмента рельсов и три фрагмента металлических труб общим весом в 150, 284 килограмма. Все это он собирался продать. Цена лома черного металла – 26 рублей за килограмм, стоимость находки составила бы 3 907,38 рублей.

Мужчина забрал весь этот металл с собой и скрылся с места преступления, распорядившись находкой по своему усмотрению.

Мировой суд признал обвиняемого виновным в краже и назначил ему штраф в 20 000 рублей. Мера процессуального принуждения подсудимому (обязательство о явке) остается без изменения до вступления приговора в силу.