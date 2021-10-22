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Общество22 октября 2021 9:18

Ремонт поликлиники тульской городской больницы №9 завершится до конца года

В здании завершены черновые отделочные работы
Источник:kp.ru
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Ремонт поликлиники тульской городской больницы №9 завершится до конца года

Ремонт поликлиники тульской городской больницы №9 завершится до конца года

Фото: материалы пресс-служб

Ремонт в поликлинике больницы №9 города Тулы будет завершен до конца года. Об этом сообщают власти региона. Напомним, капремонт в здании идет с июня. Замена кровли, демонтаж и перепланировка в двух корпусах здания завершены. В части помещений смонтирована и запущена система отопления, завершены черновые отделочные работы. Сейчас на 1-м, 2-м и 3-м этажах здания ведется монтаж систем водопровода, электроснабжения и пожаротушения, отделка помещений, укладка напольных и настенных покрытий.

Работы идут по графику, ремонт планируется завершить к концу года.