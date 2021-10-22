Туляки вновь признали «Ростелеком» лучшим брендом

Церемония награждения состоялась 20 октября, в мероприятии приняли участие представители правительства Тульского региона и администрации города Тулы

Премия учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим в Туле газеты «Комсомольская правда», «Центр 71» и журнал «Золотой квадрат». Церемония награждения состоялась 20 октября, в мероприятии приняли участие представители правительства Тульского региона и администрации города Тулы.

«Мы привыкли говорить о том, что Тула – пряничная, оружейная столица. А сегодня чествуем тех людей, которые вносят существенный вклад в развитие всех сфер жизни региона. Все, что появляется нового и хорошего в городе, – воплощение тех огромных усилий, которые вы вкладываете в процветание тульской земли. Многие говорят, что минувший год был непростым. Но оглянитесь: разве бывали у нас простые? Зато в трудностях рождается новый опыт. И сегодня мы находим новые решения для дальнейшего движения вперед», – отметил в своем приветственном слове глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

«Тульский бренд» — знак народного признания и доверия. Сами жители выбирают лучшие предприятия региона, определяют, что является ярким тульским символом, настоящим брендом. В течение года туляки отвечали на вопросы корреспондентов, заполняли анкеты, голосовали на портале «Центр71». В результате опросов в 12 номинациях были определены лучшие компании региона, среди которых значится и «Ростелеком».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы гордимся тем, что туляки не первый год голосуют за “Ростелеком”! Доверие жителей – самая высокая оценка нашего труда и в тоже время – огромная ответственность. Запросы пользователей постоянно растут, и наша компания стремится соответствовать им, развивая комплекс цифровых сервисов для дома и семьи. В его основе – высокоскоростной оптический доступ в интернет. Мы предлагаем жителям уникальный видеосервис Winк, развиваем эффективные решения по организации облачного видеонаблюдения и обустройству умных домов, внедряем различные сервисы онлайн-образования и многое другое. В целом создаем полноценную цифровую инфраструктуру, где одна из наших приоритетных задач – сделать современные технологии доступными каждому жителю региона».

В 2021 году «Ростелеком» предоставил оптический доступ в интернет для жителей более чем 20 тысяч сельских домохозяйств Тульской области. Для этого специалисты компании проложили почти 700 километров волоконно-оптических линий связи. Возможность подключить цифровые сервисы от ведущего провайдера в этом году получили жители свыше 120 сельских населенных пунктов в 20 районах области, а также в частном секторе Тулы.

Получить более подробную информацию об услугах и подать заявку на их подключение можно на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному телефону 8 800 450 0 150.