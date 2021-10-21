Тульские следователи начали проверку по факту смерти месячного ребенка в машине реанимации

Тульские следователи начали проверку по факту смерти месячного ребенка в машине реанимаци Фото: Алексей ФОКИН

Доследственную проверку по факту смерти месячного ребенка проводят в Туле. Днем 21 октября 2021 года малыш скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, в утренние часы, родители обнаружили, что ребенок плохо себя чувствует и потерял активность. По рекомендации врача, было принято решение доставить новорожденного в больницу, в дороге малышу стало хуже, мать попыталась оказать ему первую медицинскую помощь и вызвала бригаду реанимации. По прибытию кареты скорой помощи, медиками были оказаны реанимационные мероприятия, однако новорожденный скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.