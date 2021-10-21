Тульские еноты переедут в Тверь

Перевозку животных спонсируют благотворители

Тульский «Дом енотов» закрывается.

Руководители частного контактного зоопарка в областном центре неоднократно заявляли о бытовых неудобствах, с которыми столкнулись. Здание, в котором располагались животные, требовало масштабных вложений для проведения капитального ремонта.

На попечении владельцев «Дома» находились 7 взрослых енотов, несколько бездомных кошек и собаки. С началом пандемии зоопарк стал убыточным и существовал за счет пожертвований.

Теперь еноты переедут в Тверскую область. Их перевозку в новый дом спонсируют благотворители. Отмечается, что владельцам не придется платить за аренду новой площадки.