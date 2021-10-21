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Общество21 октября 2021 16:52

43% жителей Тульской области привились от гриппа

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе считается благополучной
Источник:kp.ru
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Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Тульской области считается благополучной

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Тульской области считается благополучной

Фото: Алексей ФОКИН

Прививочная кампания против гриппа продолжается в регионе. 43% населения прошли вакцинацию. Это 378 тысяч человек. От коронавируса, напомним, по данным портала Стопкоронавирус. РФ привиты 46% жителей области (566 744 человек).

Эпидемиологическая ситуация по гриппу по данным на 21 октября считается благополучной. Отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии.

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