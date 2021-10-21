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Общество21 октября 2021 16:40

Эпидемиолог: Сovid-19 в Тульской области заметно "помолодел"

В больницы региона попадает много активных, работоспособных пациентов
Источник:kp.ru
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В больницы региона попадает много активных, работоспособных пациентов

В больницы региона попадает много активных, работоспособных пациентов

Фото: Алексей ФОКИН

Молодые туляки без хронических заболеваний стали чаще попадать в реанимации ковидных госпиталей. Об этом рассказала главный эпидемиолог региона в рамках прямого эфира в социальной сети.

Эксперт отметила, что эпидобстановка в Тульской области значительно усложнилась. В отличие от предыдущей волны Covid-19, в больницы попадает много активных, работоспособных пациентов. Врачи отмечают, что молодежь много общается, порой пренебрегая мерами безопасности.

Ранее мы рассказывали, что эпидемиологи объяснили рост заболеваемости Covid-19 в Тульской области медленными темпами вакцинации.