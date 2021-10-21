Кинологи из разных регионов России отработают поиск пострадавших в "заброшке" под Тулой

Все участники сборов прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции Фото: Алексей ФОКИН

Испытания кинологических расчетов МЧС России проходят в Тульской области. Они организованы по указу врио Министра МЧС России Александра Чуприяна.

Кинологи из разных регионов страны накануне прибыли в Тулу.

Отмечается, что все участники сборов прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции .

На территории разрушенного здания в селе Воскресенское Дубенского района участники отработают поиск пострадавших в техногенных и природных катаклизмах.

Собаки также пройдут проверку послушания и ловкости.