Кинологи из разных регионов России отработают поиск пострадавших в "заброшке" под Тулой

Все участники сборов прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции
Фото: Алексей ФОКИН
Испытания кинологических расчетов МЧС России проходят в Тульской области. Они организованы по указу врио Министра МЧС России Александра Чуприяна.
Кинологи из разных регионов страны накануне прибыли в Тулу.
Отмечается, что все участники сборов прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции .
На территории разрушенного здания в селе Воскресенское Дубенского района участники отработают поиск пострадавших в техногенных и природных катаклизмах.
Собаки также пройдут проверку послушания и ловкости.