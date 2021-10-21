«Сказочные боровички» из Алексина насторожили туляков

Арт-объекты появились в парке «Жалка» в рамках программы «Загляни в сказку» Фото: СОЦСЕТИ

Фонд «Шаг в жизнь» установил в алексинском парке «Жалка» арт-объект «Полянка сказочных Боровичков». Мнения жителей города по поводу «внешности» новых соседей разделились. В социальных сетях появилось множество саркастичных комментариев.

«Спасибо, конечно! Но... Своих детей я теперь не бабайкой пугать буду, когда будут баловаться, а этими грибами!».

«Обычные галлюциногены)) Выражение морд —- соответствующее».

«Эти Боровичи соответствуют нашему злому миру».

Есть при этом и те, кому грибы понравились. Комментаторы благодарят авторов за очередную новинку.

Напомним, многочисленные арт-объекты появились в парке «Жалка» в рамках программы «Загляни в сказку», которая действует в нескольких регионах России.

В парке можно побывать «В гостях у бабушки Яги», сфотографироваться с сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой, заглянуть к Лешему или Кощею Бессмертному.