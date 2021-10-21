Медики прокомментировали пост тулячки о "связывании" пациентов в инфекционном госпитале

Отметим, что с жалобами в министерство здравоохранения автор поста пока не обращалась. Фото: Алексей ФОКИН

Минздрав прокомментировал пост тулячки о связывании пациентов в инфекционном госпитале в Алексине. В одной из социальных сетей женщина рассказала, что ее мать, находящаяся несколько дней на лечении, накануне скончалась. Заявительница пожаловалась, что пациенты инфекционного отделения вынуждены пить из крана, так как в госпитале нет бутилированной воды. По словам автора, ее мать была привязана к кровати в одиночной палате.

Представители регионального минздрава пояснили, что кипяченая вода доступна для пациентов больницы в бойлере, а фиксация рук больных в в тяжелом состоянии необходима, чтобы на фоне гипоксии человек не сдвинул кислородную маску.

Отметим, что с жалобами в министерство здравоохранения автор поста пока не обращалась.