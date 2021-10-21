Как будут работать детские сады Тульской области в период коронавирусных каникул

Для дошкольников в муниципальных детских садах будет организована работа дежурных групп Фото: Алексей ФОКИН

Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими. Кто продолжит работу на каникулах, накануне пояснило Министерство промышленности и торговли. В этом списке: продуктовые магазины, системообразующие организации, компании, выпускающие СИЗ и лекарства от коронавируса.

Тульские школы уходят на каникулы уже 25 октября. Выходные учеников продлятся до 7 ноября включительно. Это касается не только общеобразовательных учреждений, но и системы дополнительного образования: спортивные секции, художественные и музыкальные школы во время "режима нерабочих дней" проводить занятия не будут.

Для дошкольников в муниципальных детских садах будет организована работа дежурных групп. Они будут открыты с 1 по 3 ноября, поскольку 30 и 31 октября, 4,5, 6 и 7 ноября изначально были выходными.

Уточнить режим работы дежурных групп родители могут у воспитателей или заведующих.