Отопительный сезон в Тульской области проходит в штатном режиме

Теплоснабжением в Тульской области обеспечены 100% потребителей Фото: Алексей ФОКИН

Теплоснабжением в Тульской области обеспечены 100% потребителей. Такую статистику озвучили в региональном правительстве.

Напомним, отопительный сезон в Тульской области стартовал 16 сентября. Управляющим компаниям было дано 10 дней, чтобы отрегулировать внутридомовые системы теплоснабжения.

По словам специалистов, сейчас тепло подается в дома в штатном режиме.

По возникающим вопросам жители Тульской области могут обращаться:

-в управляющую организацию или ТСЖ;

-на горячую линию по вопросам отопления на базе ЕДДС;

-в отдел ЖКХ администрации муниципалитета.