Отопительный сезон в Тульской области проходит в штатном режиме

Теплоснабжением в Тульской области обеспечены 100% потребителей
Фото: Алексей ФОКИН
Теплоснабжением в Тульской области обеспечены 100% потребителей. Такую статистику озвучили в региональном правительстве.
Напомним, отопительный сезон в Тульской области стартовал 16 сентября. Управляющим компаниям было дано 10 дней, чтобы отрегулировать внутридомовые системы теплоснабжения.
По словам специалистов, сейчас тепло подается в дома в штатном режиме.
По возникающим вопросам жители Тульской области могут обращаться:
-в управляющую организацию или ТСЖ;
-на горячую линию по вопросам отопления на базе ЕДДС;
-в отдел ЖКХ администрации муниципалитета.