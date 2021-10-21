Кого пустят в тульские музеи без QR-кодов

Наличие свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни будет проверяться при покупке билетов в кассах музеев Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» рассказали, кого из гостей пустят на территорию заповедника без QR-кодов.

Напомним, 22 октября в регионе в силу вступает Указ губернатора об ужесточении ограничений из-за неблагоприятной эпидобстановки. В документе уточняется, что посещение кинотеатров, музеев, театров, выставок, спортивных мероприятий, цирка, бильярдных и боулингов допустимо только по QR-кодам.

Наличие свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни будет проверяться при покупке билетов в кассах музеев или терминалах у входа.

QR-код, а также документ, удостоверяющий личность, необходимы посетителям старше 18 лет. Дети и подростки могут посещать музеи без свидетельства о вакцинации.

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