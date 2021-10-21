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Общество21 октября 2021 11:10

В Тульской области растут цены на аренду недвижимости

Ставка аренды тульской квартиры выросла в 2021 году в среднем на 7%
Источник:kp.ru
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Скачок цен зафиксирован во многих крупных городах России

Скачок цен зафиксирован во многих крупных городах России

Фото: Алексей ФОКИН

Цены на аренду недвижимости выросли в Тульской области. Об этом сообщают аналитики сервиса недвижимости. Скачок цен зафиксирован во многих крупных городах России.

Причиной роста стоимости услуги называют высокий спрос. Арендой квартир в Тульской области пользователи интересуются на 16% больше, чем год назад.

Спрос привел к резкому сокращению предложения. Эксперты отмечают, что арендные ставки будут повышаться и в дальнейшем.