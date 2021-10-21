В Тульской области растут цены на аренду недвижимости

Скачок цен зафиксирован во многих крупных городах России Фото: Алексей ФОКИН

Цены на аренду недвижимости выросли в Тульской области. Об этом сообщают аналитики сервиса недвижимости. Скачок цен зафиксирован во многих крупных городах России.

Причиной роста стоимости услуги называют высокий спрос. Арендой квартир в Тульской области пользователи интересуются на 16% больше, чем год назад.

Спрос привел к резкому сокращению предложения. Эксперты отмечают, что арендные ставки будут повышаться и в дальнейшем.