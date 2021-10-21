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Происшествия21 октября 2021 10:58

У двоих жителей Донского нашли более 70 свертков с наркотиками

Предположительно, мужчины собирались делать «закладки»
Елена Иргиз
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Полиция выясняет все детали преступной деятельности мужчин

Полиция выясняет все детали преступной деятельности мужчин

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сотрудники полиции задержали двух граждан за распространение наркотиков. Первоначально подозрение пало на двух жителей Донского, которые, по поступившим сведениям продавали синтетические наркотики на территории области.

Оперативники установили местонахождение подозреваемых и задержали их. При обыске у мужчин нашли более 70 свертков с веществом, похожим на наркотическую смесь. Как считает полиция, 41-летний неработающий ранее судимый местный житель и его 32-летний подельник собирались сделать так называемые «закладки».

В настоящее время подозреваемые задержаны, полиция выясняет все детали преступной деятельности мужчин.