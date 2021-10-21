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Общество21 октября 2021 10:48

Новый мост через Оку открыли для движения поездов «Тула-Москва»

Железнодорожники завершили замену пролетного строения на участке Серпухов-Тарусская
Источник:kp.ru
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Полностью мост обновят к 2025 году.

Полностью мост обновят к 2025 году.

Фото: Алексей ФОКИН

Движение поездов по первому главному пути нового моста через Оку в Серпухове открыто сегодня, 21 октября. Железнодорожники завершили замену пролетного строения на участке Серпухов-Тарусская Курского направления. В судоходной части высота моста достигает 21 метра. Длина пролетов -110 метров.

На мосту также полностью обновили контактную сеть.

На участке следования поездов в данный момент возводят вспомогательные сооружения для установки пролетных строений на втором главном пути.

Полностью мост обновят к 2025 году.