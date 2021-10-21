Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 10:33

В Туле за месяц вдвое увеличилось количество вакансий «на удаленке»

Эксперты отмечают, что «удаленка» стала популярной из-за обострения эпидситуации в регионе
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакансии для работы из дома предлагаются в сферах торговли, рекламы, банковских услуг, информационных технологий, телекоммуникаций.

Вакансии для работы из дома предлагаются в сферах торговли, рекламы, банковских услуг, информационных технологий, телекоммуникаций.

Фото: Алексей ФОКИН

С начала октября 2021 года в Тульской области было опубликовано более 1000 дистанционных вакансий. Об этом сообщают аналитики популярного онлайн-сервиса по подбора персонала.

За сентябрь на портале появилось 500 таких объявлений. Эксперты отмечают, что «удаленка» стала популярной из-за обострения эпидситуации в регионе.

Вакансии для работы из дома предлагаются в сферах торговли, рекламы, банковских услуг, информационных технологий, телекоммуникаций.

Самые высокооплачиваемые из них — программист (разработчик) на С++ (Senior) (оклад до 200 тысяч рублей); системный аналитик (120 тысяч рублей), Team Lead (от 100 тысяч рублей).