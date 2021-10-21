Организация начала конкурсный отбор абитуриентов

ФСБ России приглашает жителей Тульской области на учебу в вузы пограничного профиля. Организация начала конкурсный отбор абитуриентов.

В Голицынский, Московский и Калининградский пограничные институты, а также Институт береговой охраны ФСБ России могут попасть туляки в возрасте 16 - 22 лет. При прохождении воинской службы допустимый возраст увеличивается до 24 лет.

Детали конкурсного отбора можно уточнить по телефону 32-64-06 или в отделе кадров УФСБ России по Тульской области (Садовый переулок, 1).