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Происшествия21 октября 2021 9:54

В Ефремове 50-летний местный житель украл 10 бутылок водки и 3 000 рублей

Для этого в темное время суток он залез на чужую дачу
Елена Иргиз
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Мужчина заранее знал о хранящемся в помещении алкоголе, и забрался туда, отжав дверь

Мужчина заранее знал о хранящемся в помещении алкоголе, и забрался туда, отжав дверь

Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове местный житель обокрал одну из дач. Злоумышленник посягнул на хранящийся в ней алкоголь.

По предварительным оперативным данным, местный житель в ночное время вынес из помещения 10 бутылок водки и 3 000 рублей. Мужчина заранее знал о хранящемся в помещении алкоголе, и забрался туда, отжав дверь.

Полицейские изучили место преступления и предположили, что это сделать мог 50-летний неработающий ранее судимый житель поселка. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Сейчас мужчина задержан, полиция продолжает выяснять все детали кражи.