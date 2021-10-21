В Ефремове 50-летний местный житель украл 10 бутылок водки и 3 000 рублей

Мужчина заранее знал о хранящемся в помещении алкоголе, и забрался туда, отжав дверь Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове местный житель обокрал одну из дач. Злоумышленник посягнул на хранящийся в ней алкоголь.

По предварительным оперативным данным, местный житель в ночное время вынес из помещения 10 бутылок водки и 3 000 рублей. Мужчина заранее знал о хранящемся в помещении алкоголе, и забрался туда, отжав дверь.

Полицейские изучили место преступления и предположили, что это сделать мог 50-летний неработающий ранее судимый житель поселка. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Сейчас мужчина задержан, полиция продолжает выяснять все детали кражи.